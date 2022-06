Si chiude una stagione ricca di soddisfazioni in campo e fuori

Con il successo di partecipazione del Rugby Festival 2022 al Campo Sportivo CUSPO “Maria Gabriella Chiapella” si è chiusa la stagione della palla ovale, e come da tradizione è tempo di bilanci, in un periodo molto complicato per lo sport e per la socializzazione in generale.

Quella del 4-5 giugno è stata la prima festa dopo la pandemia, in ricordo sempre di un grande amico, Dario Dolcino, la prima volta nella ‘casa’ del rugby di Casalbagliano. Dall’Academy agli Old, passando per i Seven ed il Touch Rugby anche con i ragazzi del nostro gruppo Mixed Ability, la partecipazione è stata altissima, non solo di atleti scesi in campo. Tanti i volontari tra i quali citiamo i nostri infaticabili genitori e il pubblico: il rugby al CUSPO continua a crescere.

Non potendo far parlare i veri protagonisti – le centinaia di atleti tesserati – tracciano un bilancio 2020-21 i responsabili di sezione.

Rugby Femminile

L’anno sportivo per le nostre ragazze si è conclusa con due vittorie al torneo di Cesano Boscone. È stato espresso un buon gioco sia dal punto di vista offensivo che difensivo e di carattere.

Note positive il debutto dell'ultima arrivata, Giulia, e l'ottima prestazione delle “old” nelle vesti di giocatrici Maria e Roberta, tutte e tre autrici di mete”, commenta il coach Liborio Governale, “La squadra è legata al turn over delle universitarie”, constata Maria Mustarelli, “Nonostante ciò il gruppo è affiatato e pronto per dire che il rugby può essere giocato anche dalle donne. Le ragazze hanno creato un bel gruppo con la franchigia piemontese. Alcune di loro sono già pronte per la serie A”.

Seniores maschile e Rugby Academy

La stagione della Prima Squadra in serie C è stata più che soddisfacente nei numeri e nei risultati: “Lo stop autunnale dei campionati ha bloccato un po’ la preparazione e, ma alla fine abbiamo conquistato un ottimo terzo posto nella Coppa interregionale Mari e Monti”, dice Giancarlo Casarin, Direttore Sportivo del gruppo: “Il prossimo anno cercheremo di recuperare alcuni uomini, in vista delle tante novità organizzative che ci riguardano”.

Lorenzo Nosenzo, Direttore Tecnico, guarda al complessivo: “Abbiamo aumentato i tesserati, soprattutto giovani. Per un club nato nel 2016 è motivo di orgoglio notare tanto interesse e partecipazione anche delle famiglie. Lo staff tecnico è soddisfatto dei passi in avanti del gruppo e soprattutto delle occasioni di divertimento e socializzazioni che costruisce per la comunità”.

A chiosa di tutto, non poteva mancare il commento del Segretario Generale del CUSPO, Alessio Giacomini, il quale ha voluto fortemente la nascita della sezione rugby: “Il bilancio di una stagione ancora interessata dalla pandemia è stato ugualmente positivo., dalla Academy a salire, per impegno e dedizione, senza perdere di vista l’obiettivo principale che resta il divertimento e la costruzione di una famiglia sportiva sempre più vicina alla palla ovale. I risultati in campo stanno arrivando, per questo stiamo lavorando per potenziare tutte le componenti della sezione perché il rugby è e resterà sempre un motivo d’orgoglio di tutto il CUSPO”.