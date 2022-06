Fallimento Atm: Molinari presenta quattro emendamenti

Quattro emendamenti della Lega al Decreto Cura Italia, a prima firma dell'onorevole Riccardo Molinari, per ripianare il debito del Comune di Alessandria nel fallimento ex Atm.

Una novità importante, che la Lega di Alessandria accoglie ovviamente con soddisfazione dopo che, ricordano dal partito, "già nel 2019, in occasione dei 20 milioni di euro del Decreto Salva Alessandria, l'onorevole Molinari evitò il default dei conti del Comune. Ora propone invece una soluzione risolutiva e definitiva anche sul fronte del debito di 22 milioni di euro della Città di Alessandria causato dalla causa civile intentata dalla Curatela fallimentare di Atm Spa".

Senato, ok all'emendamento Molinari sul debito Atm La Lega: "Riconosciuto che arriva dal passato, ora si aprono diverse ipotesi di lavoro, dalla transazione al mutuo"

"Già lo scorso marzo - evidenzia il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - grazie alla Lega e a Riccardo Molinari ci fu un primo passo importante, ossia riconoscere che il debito ha natura straordinaria (quindi non può essere coperto da parte corrente del bilancio) e deriva dal passato (per rendere l'attuale Amministrazione estranea alla sua responsabilità). Ora però con gli emendamenti si va oltre: si propone che per il risanamento del debito si possa far ricorso straordinario al fondo di rotazione, alla Cassa Depositi e Prestiti e a forme di indebitamento anche in deroga ai limiti derivanti dalla vigente normativa e agli impegni previsti dal piano di riequilibrio approvato".

"Che farà il candidato sindaco del centrosinistra Abonante con i suoi alleati grillini? - domanda Cuttica - Hanno il coraggio di dire no anche a questo, come già hanno fatto in questa campagna elettorale su tutti i temi del lavoro e delle infrastrutture o almeno stavolta penseranno al bene di Alessandria, al di là degli interessi di bottega, e chiederanno ai loro rappresentanti in Parlamento di appoggiare gli emendamenti della Lega?".