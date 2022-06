Il 10 giugno è la Giornata della Marina Militare

Ricorre oggi, 10 giugno, la Giornata della Marina Militare istituita nell'anniversario di una delle più significative ed ardite azioni compiute sul mare nel corso della 1ª Guerra Mondiale: l'impresa di Premuda. In questo giorno due imbarcazioni della Marina Militare ottennero nell'Adriatico un'importante risultato di guerra navale: l'azione avvenne nei pressi della piccola isola di Premuda, dove i MAS "15" e "21" attaccarono una potente formazione navale austriaca.

La fondazione di questa ricorrenza risale al 1939, e in precedenza veniva celebrata il 4 dicembre, festa di Santa Barbara patrona della Forza Armata. La festa fu celebrata il 10 giugno per la prima volta proprio nel 1939 con solenni cerimonie in tutte le piazze marittime militari, a bordo delle Unità Navali e all'interno di tutti gli stabilimenti di lavoro.

