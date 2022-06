Jbm, Fabio Valentini convocato per il 3x3

CASALE MONFERRATO – Fabio Valentini convocato per il raduno della Nazionale Under 23 in vista del Torneo 3x3 “Big Twelve” di Voiron (Francia).

Il playmaker della JB Monferrato, che è stato Mvp della prima tappa della Nations League in Israele, è stato chiamato da coach Luciano Lunzi (ex responsabile del settore giovanile del Derthona) insieme a Riccardo Chinellato (Pallacanestro Piacentina), Lorenzo De Zardo (Santi Fiorenzuola 1972), Antonio Gallo (Shop Pozzuoli), Matteo Pollone (Edilnol Biella) e Michele Serpilli (Allianz Pazienza San Severo).

Tra i sei convocati Nunzi sceglierà i quattro che parteciperanno al torneo.

Valentini dovrà presentarsi a Rivoli martedì 14 per due giorni di allenamenti in vista del Torneo Internazionale 3x3 “Big Twelve” che si svolgerà a Voiron, in Francia venerdì 17 e sabato 18. Alla manifestazione partecipano, oltre all’Italia, Inghilterra, Cina (2 squadre), Francia (2 squadre), Mongolia, Nuova Zelanda, Usa.