Okeke e Severini alla 'prima' di Pozzecco

TORTONA - C’è tanta provincia di Alessandria nelle prime convocazioni da commissario tecnico della Nazionale A di Gianmarco Pozzecco.

Prima chiamata per Luca Severini, ala della Bertram (25 anni), e per Leonardo Okeke (19 anni) , lungo di proprietà del Derthona che ha giocato l’ultima stagione in A2 in prestito alla JBM.

Nello staff c'è Edoardo Casalone, tecnico emergente casalese con un passato professionale tra Junior Casale e Derthona Basket. Tra gli atleti a disposizione il bianconero Bruno Mascolo (già chiamato da Sacchetti e a caccia dell’esordio azzurro). Tra i convocati anche Amedeo Della Valle, che alla Junior Casale è cresciuto da bambino, e Marco Spissu che da Tortona ha preso il volo verso l’Eurolega.

Raduno a Trieste dal 20 giugno in vista dell’amichevole del 25 contro la Slovenia. Al termine della sfida Pozzecco renderà nota la lista dei convocati per il raduno di Brescia (28 giugno- 1° luglio) e per la trasferta ad Almere, dove gli Azzurri sfideranno i Paesi Bassi il 4 luglio nell'ultima gara della prima fase di qualificazione a Fiba World Cup 2023.