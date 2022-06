Il santo di oggi, 17 giugno, è san Ranieri di Pisa

Pellegrino e patrono principale di Pisa

Pisa, 1116 ca - Pisa, 17/6/1161

Ranieri Scacceri, figlio unico, proviene da una delle famiglie pisane più importanti. Trascorre la sua giovinezza nel divertimento ma a 19 anni incontra un eremita proveniente dalla Corsica di nome Alberto Leccapecore, che lo convince ad abbracciare la fede cristiana. Si reca in Terra Santa dove rimane per 13 anni, vivendo solo di elemosina. Si sottopone a severe penitenze come mangiare solo due volte alla settimana. Tornato a Pisa nel 1154 si ritira nel monastero di San Vito dove morirà nel 1161. Il giorno della sua morte, le campane della città si mettono a suonare da sole. Il giorno della sua festa avviene la celebre regata storica sull'Arno.

https://www.terredipisa.it/events/luminara-di-san-ranieri-pisa/