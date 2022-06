Regione, 400mila euro per la bretella Strevi-Predosa

Al via la seconda stagione delle grandi opere stradali in Piemonte. Dopo le prime tre grandi opere infrastrutturali avviate nel 2021, la Regione Piemonte finanzia ora con 1.250.000 euro la progettazione di altri cinque importanti interventi.

Per la precisione, 200mila euro vanno alla Città Metropolitana di Torino per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza della Sp 6 a Piossasco; 400mila euro sono destinati alla Provincia di Alessandria per la progettazione della bretella di collegamento tra Strevi e Predosa; 300mila euro alla Provincia di Biella per il progetto di messa in sicurezza di due strade provinciali, la Sp 320 ‘di Massazza’ nel tratto che interessa il Comune di Gagliano e la Sp 400 nel tratto conosciuto come il ‘Maghettone’; 200mila euro serviranno alla Provincia di Cuneo per studiare la variante della Sp 589 per gli abitati di Verzuolo e Manta; 150mila euro, infine, sono riservati alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per diversi interventi di consolidamento, adeguamento e messa insicurezza di tre strade particolarmente a rischio: la Sp 90, la Sp 70B e la Sp 115.

Soddisfatti dell’incremento delle somme stanziate per la progettazione rispetto al 2021, il presidente della Regione Piemonte e l’assessore alle Infrastrutture ha sottolineato che, come promesso, si stanno finanziando progressivamente tutte le opere indicate dai territori in modo da poter accedere più facilmente ai fondi europei in arrivo che ne consentiranno la realizzazione. Il metodo voluto dalla Regione è, in questo modo, premiante per le opere che uniscono le caratteristiche di priorità e urgenza con uno stato avanzato di progettazione, così da rendere più rapida la realizzazione secondo le direttive di erogazione dei fondi europei.