Abonante: “Prima del voto, il nome dell’assessore al Bilancio”

Il candidato sindaco del centrosinistra, Giorgio Abonante, interviene nel dibattito politico che si sta scaldando in queste ore, specie in riferimento alla scelta di Giovanni Barosini.

"Sento in queste ore molte voci che si rincorrono - dice - Mi sono sempre espresso chiaramente contro ogni apparentamento per rispetto verso elettrici ed elettori e tutte le persone che hanno contribuito a costruire il nostro progetto. La Giunta, in caso vincesse la nostra coalizione, sarà un giusto mix di esperienza e rinnovamento, connotata da competenza, parità di genere e discontinuità. A tal riguardo, prima del voto anticiperemo quella che sarà la persona in Giunta, una donna, che avrà la delega al Bilancio in caso di vittoria. Per noi il bilancio rappresenta un'area fondamentale per il rilancio della nostra città, un rilancio che tenga insieme sviluppo economico e stabilità dei conti".