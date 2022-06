Il 22 giugno è la Giornata internazionale dello yoga

Ricorre oggi, 21 giugno, la Giornata internazionale dello yoga.

Lo yoga è un'antica pratica fisica, mentale e spirituale che ha avuto origine in India. La parola 'yoga' deriva dal sanscrito e significa unire o unire, simboleggiando l'unione di corpo e coscienza. Oggi è praticato in varie forme in tutto il mondo e continua a crescere in popolarità.

Riconoscendo il suo fascino universale, l'11 dicembre 2014 le Nazioni Unite hanno proclamato il 21 giugno Giornata Internazionale dello Yoga con la risoluzione 69/131. Questa giornata mira a sensibilizzare il mondo sui numerosi benefici della pratica dello yoga.

Il progetto di risoluzione che istituisce la Giornata internazionale dello yoga è stato proposto dall'India e approvato da 175 Stati membri.

La risoluzione rileva "l'importanza che gli individui e le popolazioni facciano scelte più sane e seguano modelli di stile di vita che promuovano una buona salute". A questo proposito, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha anche esortato i suoi Stati membri ad aiutare i propri cittadini a ridurre l'inattività fisica, che è tra le prime dieci principali cause di morte in tutto il mondo e un fattore di rischio chiave per le malattie non trasmissibili, come le malattie cardiovascolari, il cancro e il diabete.

Ma lo yoga è più di un'attività fisica. Nelle parole di uno dei suoi praticanti più famosi, il defunto B. K. S. Iyengar, "Lo yoga coltiva i modi per mantenere un atteggiamento equilibrato nella vita di tutti i giorni e conferisce abilità nell'esecuzione delle proprie azioni".

Clicca qui per approfondire