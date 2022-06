"La scelta di Barosini? Gli elettori meritano trasparenza"

"I partiti parlano sempre di trasparenza, di condivisione, di ascolto delle persone. I partiti per primi, però, devono essere trasparenti": il commissario cittadino di Forza Italia, Davide Buzzi Langhi, così commenta l'endorsement del candidato di Azione, Giovanni Barosini, nei confronti di Giorgio Abonante e del centrosinistra alessandrino in vista del ballottaggio di domenica 26 giugno.

"E' naturale chiedersi quale sia l'accordo tra le due parti - prosegue - Se la risposta è niente, noi non ci crediamo. Siamo certi che qualcosa ci sia sotto e allora è giusto che l'elettorato sia messo al corrente. E' vero che il Pd ha detto che Barosini non avrà posto in Giunta, ma esiste un altro importante incarico (la presidenza del Consiglio comunale, ndr) e tutto lascia pensare che si vada proprio in quella direzione. Sia chiaro: in politica gli accordi si fanno, ma sarebbe giusto non portarli avanti di nascosto".

Barosini: "In corso un proficuo dialogo con il centrosinistra" "Ho lasciato la Giunta Cuttica al termine di un lungo periodo in cui non ho condiviso diverse loro scelte: questo il mio giudizio sul centrodestra"

"Patti poltronari"

Sul tema interviene pure l'attuale capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio provinciale, Maurizio Sciaudone: "Già in Provincia abbiamo vissuto negli anni scorsi la politica del 'doppio forno', che vedeva Barosini alleato alla maggioranza che ha visto Rita Rossa eletta alla presidenza. Ora l’inciucio si ripete in Comune. Alessandria merita di più di questi patti poltronari che mirano solo ad ottenere incarichi, senza una condivisione dei programmi e del futuro della città".