Stefano Nava vince anche sul green

CAPRIATA D'ORBA - Il green è sempre terra di conquista per Stefano Nava. Lo era da calciatore, con la maglia del Milan, lo è adesso da golfista. In provincia secondo successo in questa stagione, in gara all'Invitational Brachetto Cassinelli a Villa Carolina, coinvolto dall'amico Marco Semino.

L'ex rossonero firma il lordo vincente, con 26. In Prima Categoria il miglior netto è di Marco Piovano con 38, seguito da Fabio Ferrando con 31. Più lottato il confronto in Seconda: la spunta Antonino Palmas, con 38, davanti a Stefano Aucello con 37.In Terza svetta Laura Maria Agopyan, con 45, poi Simona Cavazzoli con 41.

Premio lady a Cinzia Dettori con 35, miglior senior Sandro Setta con 40.

Nearest to the pin per Gian Edilio Solimei e Laura Agopyan, davvero 'asso pigliatutto' di giornata, perché è suo anche il driving contest,premiato pure Stefano Aucello.