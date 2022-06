Lucchini stasera in piazza Italia, Rapetti attende domenica

ACQUI TERME - Questa sera il sindaco uscente Lorenzo Lucchini chiuderà la propria campagna elettorale con un comizio elettorale in piazza Italia a partire dalle 19. "Ringrazio i tanti che hanno già espresso sostegno e fiducia alla mia candidatura", scrive Lucchini sulla propria pagina Facebook. Al termine del comizio è in programma un dj set.

Lo sfidante Danilo Rapetti, invece, non ha in programma alcun evento di "congedo" in vista del secondo turno di domenica 26: "Spero di poter avere modo di organizzare qualcosa domenica notte", dichiara l'ex sindaco tra l'ironico e lo scaramantico.