Vandali ai giardini di viale Saffi, chiuso il parco giochi

NOVI LIGURE — Parco giochi di viale Saffi temporaneamente chiuso, a Novi Ligure. Alcuni vandali infatti hanno divelto un tratto della recinzione che separa il parco giochi dalla scuola dell’infanzia Garibaldi.

Ne ha dato notizia il sindaco Gian Paolo Cabella: «Dobbiamo purtroppo chiudere temporaneamente il parco giochi dei giardini perché alcuni vandali hanno distrutto la recinzione di divisione. Visto che l’incolumità dei cittadini viene prima di tutto abbiamo deciso di impedire l’accesso, anche per permettere alla polizia municipale, già presente, di fare i primi rilevamenti sull’accaduto. Voglio sottolineare quanto atti di questo tipo siano da condannare: l’inciviltà non deve far parte della nostra città».