Autosped, Baldelli completa un roster per la A1

CASTELNUOVO SCRIVIA - Valentina è il nome giusto per giocare come playmaker. Almeno a Castelnuovo Scrivia: dopo la conferma di Valentina Bonasia, ecco la firma, annunciata da un paio di settimane, di Valentina Baldelli, giocatrice di grande esperienza, che conosce molto bene la massima serie.

Classe 1989, umbra, le prime quattro stagioni in A1 sono a Orvieto, prima di rimettersi in gioco a Costa Masnaga, protagonista della conquista della Coppa Italia di A2 (premiata come mvp), della promozione in A1 delle lombarde e, anche, della salvezza nella stagione successiva, dividendo una parte del percorso con Giulia Rulli, una delle giocatrici che ritrova alla corte di Nino Molino.

Negli ultimi due campionati Baldelli ha giocato a Empoli, con la lunga Nina Premasunac e, anche, con Ashley Ravelli, altri due elementi che sono nel roster di Autosped.

Con questa operazione la squadra è completa e offre a Molino diverse soluzioni tattiche, anche durante la gara.