Il 27 giugno è la Giornata mondiale delle micro, piccole e medie imprese

Ricorre oggi, 27 giugno, la Giornata mondiale delle micro, piccole e medie imprese.

Il 6 aprile 2017, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che riconosce il ruolo cruciale che le micro, piccole e medie imprese (MPMI) svolgono nel raggiungimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La risoluzione (A/71/279) designa il 27 giugno come "Giornata delle micro, piccole e medie imprese". Con il sostegno dell'ICSB, la Missione permanente dell'Argentina presso le Nazioni Unite ha redatto la risoluzione che è stata presentata e negoziata con tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite.

Le MPMI rappresentano il 90% delle imprese, il 60-70% dell'occupazione e il 50% del PIL mondiale. Come spina dorsale delle società ovunque contribuiscono alle economie locali e nazionali e al sostegno dei mezzi di sussistenza, in particolare tra i lavoratori poveri, le donne, i giovani e i gruppi in situazioni vulnerabili.

Quest'anno, l'International Trade Centre (ITC) celebra il quinto anniversario della Giornata delle MPMI e le piccole imprese hanno più che mai bisogno di supporto, mentre affrontano gli impatti della pandemia, dei conflitti e della crisi climatica. Sono i più colpiti da questi shock multipli e allo stesso tempo svolgono un ruolo fondamentale nella ricostruzione più forte.

Clicca qui e partecipa all'evento