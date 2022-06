Biagioni, pronta la giunta: c'è anche l'assessore al clima

SERRAVALLE SCRIVIA — È pronta la squadra di Luca Biagioni: il neo sindaco di Serravalle Scrivia ha firmato il decreto di nomina della giunta. Nella distribuzione delle deleghe si nota una particolare attenzione ai temi ambientali: sul modello delle grandi città europee, infatti, anche qui ci sarà un assessore con competenza – tra l’altro – su Clima ed energie rinnovabili.

Non è l’unica particolarità: Anna Maria Massone entrerà sì in giunta, ma solo dal 1° ottobre prossimo, per impegni pregressi. Nei primi mesi, dunque, ufficialmente il team di Luca Biagioni sarà composto solo da tre persone: Walter Zerbo, Silvia Collini e Giuseppe Sciuto.

L’incarico di vicesindaco è stato affidato a Walter Zerbo, che avrà anche le deleghe a Commercio, Clima ed energie rinnovabili, Servizi pubblici locali e rapporti con gli organismi partecipati, Politiche giovanili e sport, Associazioni e frazioni.

Silvia Collini sarà assessore a Turismo, fiere e mercati, Bilancio, Ciclo integrato dei rifiuti, Pubblica istruzione e cultura, Attività produttive.

Giuseppe Sciuto si occuperà di Organizzazione e personale, Gestione associata delle funzioni comunali, Sicurezza, Polizia municipale, Protezione civile.

Infine Anna Maria Massone, che come detto “entrerà in servizio” il 1° ottobre, sarà assessore a Lavori pubblici, Patrimonio e manutenzioni, Urbanistica ed edilizia, Ambiente.

Ci saranno anche quattro consiglieri delegati, vale a dire consiglieri comunali destinati a occuparsi con funzioni consultive di temi specifici: Cristiana Vacchina (Volontariato e tutela degli animali), Marianna Bagnasco (Servizi sociali e pari opportunità), Armando Pallavicini (Risorse educative, servizi al cittadino, sistemi informativi e innovazioni) e Gianbattistina Romagnollo (Salute e servizi cimiteriali).

Domani è in programma il primo consiglio comunale, con il giuramento del sindaco e la convalida degli eletti. L’assise cittadina sarà composta da Biagioni, Bagnasco, Collini, Massone, Pallavicini, Romagnollo, Sciuto, Vacchina e Zerbo per la lista di maggioranza “RinnoviAmo Serravalle”; da Gianfranco Pinzone e Alberto Carbone per la lista di minoranza “La forza del buonsenso”; e da Marcello Bocca e da Rosario jr. Sestito per l’altra lista di opposizione, “RiparTiAmo Serravalle”.