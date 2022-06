Una giornata dedicata al settore lattiero caseario

La Regione Piemonte - Direzione Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca, in collaborazione con VisitPiemonte, organizza il secondo incontro regionale di filiera dedicato al settore lattiero caseario.

L'appuntamento è per venerdì 1 luglio al Centro Congressi di Alessandria, in piazza Fabrizio de Andrè 76.

Il programma

Alle ore 09.00 saranno aperte le registrazioni e si terrà un welcome coffee con moderatore Gianfranco Latino, responsabile del settore produzione agrarie e zootecniche Regione Piemonte.

Mezz'ora dopo, si svolgeranno i saluti istituzionali a Marco Protopapa, Assessore allʼAgricoltura, Cibo, Caccia e Pesca Regione Piemonte e, a seguire, la relazione tecnica introduttiva "Catene di approvigionamento: semplice lettura di un mercato complesso" con Francesco Branchi, Alberto Lancelotti, Ester Venturelli, Mirco de Vincenzi e Angelo Rossi della Centrale del Latte di Alessandria e Asti.

Dopo le 10, si terranno: "Il latte del Piemonte e i formaggi Dop" con Paola Rasetto e Emanuele Parzanese, Settore Produzione agrarie e zootecniche della Regione Piemonte e "Non solo analisi: Izs e la collaborazione con la filiera lattiero casearia per la sicurezza e la qualità dei prodotti piemontesi" con Lucia Decastelli, Direttore Sc Sicurezza e Qualità degli alimenti Izsplv.

Quindi, interverranno i rappresentanti della Filiera:

• Roberto Moncalvo, Presidente Coldiretti Piemonte e componente Giunta Nazionale Coldiretti

• Guido Oitana, Confagricoltura Piemonte

• Guido Coda Zabetta, Referente regionale Cia

• Simone Murru, Referente Settore agroalimentare Legacoop Piemonte

• Roberto Morello, Presidente Confcooperative Fedagripesca Piemonte

• Franco Biraghi, Presidente della Commissione Agroalimentare di Confindustria Piemonte

• Carlo Buttarelli, Direttore Uffici Studi e Relazioni con la Filiera Federdistribuzione

Alle ore 11.20,"Introduzione alle politiche del settore" con Michele Di Domenico, Responsabile filiere e monitoraggio dei mercati Ismea e una volta concluso si svolgerà una Tavola rotonda con Paolo Balocco, Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo Regione Piemonte, come moderatore e alla quale partecipano:

• Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (in video collegamento)

• Davide Sapinet, Assessore allʼAgricoltura e risorse naturali della Regione autonoma Valle dʼAosta

• Stefano Zannier, Assessore alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

• Federico Caner, Assessore a Fondi Ue, turismo, agricoltura, commercio estero della Regione Veneto (in video collegamento)

• Andrea Massari, Direttore generale vicario Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia (in video collegamento)

Alle 13 si potrà partecipare al "Light lunch" e alle 14.30 avverrà il trasferimento con minibus riservato per la visita guidata alla Centrale del Latte di Alessandria e Asti.