Abbandono di rifiuti, individuati e multati i responsabili

Negli ultimi giorni sono stati portati a conclusione da parte della Polizia Municipale - unitamente all’Ispettore Ambientale - interventi che hanno consentito di individuare depositi di rifiuti abbandonati, uno in zona Astuti e uno in zona Orti nei pressi del fiume Tanaro, identificandone i responsabili. Gli stessi sono stati sanzionati in via amministrativa per il pagamento di una somma di 1.200 euro e hanno contestualmente provveduto allo smaltimento dei rifiuti.

Analogamente, a Valle San Bartolomeo, è stata individuata un’area utilizzata per gestire illecitamente rifiuti speciali derivanti da attività di impresa edile e il responsabile è stato deferito all'autorità giudiziaria con intimazione allo smaltimento dei rifiuti.