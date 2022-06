Il santo di oggi, 1 luglio, è sant'Aronne

Primo sommo sacerdote dell'Antico Testamento

Egitto, XIII sec. a.c.

Aronne è il fratello maggiore di Mosè. Ha quattro figli e con lui ha inizio una famiglia di sacerdoti ereditari. E' una figura di spicco, sempre al fianco del fratello in tutti i momenti storici che accompagnano le gesta di Mosè. E' con lui a condurre il popolo ebreo verso la Terra Promessa; è sul monte Sinai mentre Mosè riceve le tavole della legge. E' Aronne che cede alla ribellione del popolo e permette la fabbricazione del vitello d'oro. Viene risparmiato dall'ira divina grazie proprio all'intercessione di Mosè. Non riesce tuttavia a raggiungere la Terra Promessa perchè muore sul monte Cor. Mosè dona i suoi paramenti sacerdotali al figlio di lui, Eleazaro, che gli succede nella carica di sommo sacerdote. Sarà pianto dal popolo per trenta giorni.