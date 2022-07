ALESSANDRIA - Avrà inizio il prossimo 3 luglio la Prima Edizione dell'‘Alessandria Music Youth Festival’ organizzato dal Comune di Alessandria in collaborazione con il conservatorio ‘Vivaldi’. Il Festival, ideato dall'Associazione Internazionale delle Culture Unite (Direttore Artistico Lorenzo Tazzieri, Project Manager Alberto Macrì), si pone l'obiettivo di creare ponti culturali con paesi con i quali Aicu ha in essere accordi di cooperazione. Un nuovo modo di fare cultura e un vero e proprio modello di imprenditoria culturale in grado di mettere in relazione la cultura con il marketing e la promozione del territorio.

A inaugurare il Festival, il Concerto “Intorno a Paganini” che si terrà il 3 luglio alle ore 21 nella splendida cornice del cortile del Conservatorio (Palazzo Cuttica). L’evento prevede la partecipazione di artisti di livello internazionale quali il giovane violinista Oleksandr Pushkarenko insieme al pianista Christian Pastorino.

Lo spettacolo sarà dedicato alle Musiche immortali del compositore Genovese Niccolò Paganini, che rappresenteranno la colonna sonora su cui il corpo di ballo di "Spazio Danza" si esibirà in una performance contemporanea che farà da contrasto tra tradizione e modernità.

A seguire il 16 luglio presso Piazza Giovanni XXIII si esibirà l'Ensamble statale della Repubblica Autonoma Adjara "Khorumi", corpo di ballo nazionale georgiano, con uno spettacolo di danze tradizionali.

A conclusione della I edizione del Festival, il 4 agosto sempre presso Piazza Giovanni XXIII l'orchestra Sinfonica della Università di Concepcion (Cile) si esibirà in un gala lirico diretto dal Maestro Lorenzo Tazzieri con musiche di Verdi, Puccini e Mascagni insieme al Genova Vocal Consort e ai solisti Marta Mari (Soprano), Giada Venturini (mezzosoprano), Alessandro Fantoni (Tenore), Daniel Ihn-Kyu Lee (Baritono).

