Scattano le indagini dopo la denuncia della violenza

ALESSANDRIA - Dopo il grave episodio denunciato da una donna, che ha chiesto l’intervento dei medici del 118 per una violenza a sfondo sessuale, sono in corso le indagini della Polizia (che sull’episodio non conferma e non smentisce). I fatti sono accaduti giovedì, in tarda serata, al quartiere Pista. Quando vengono segnalati episodi simili scatta - per l’ospedale - il Codice Rosa, un protocollo specifico che prevede un percorso protetto per la vittima.

Le forze dell’ordine, invece, possono contare sulla procedura del Codice Rosso che velocizza tutti i passaggi riferiti alle indagini. È una legge del 19 luglio 2019, la numero 69, a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti.

Dopo la richiesta d’aiuto, un’ambulanza è rimasta a lungo sotto casa della donna. Intanto, nelle ore successive, la Polizia ha attivato controlli e indagini. Le immagini delle telecamere - anche di privati - potrebbero essere d’aiuto.