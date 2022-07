Overall, il Giro del Veneto è da podio

MONTE PASUBIO - Il colpaccio per poco non riesce a Overall Tre Colli. Ma è, comunque, secondo posto assoluto al Giro del Veneto. Con la conferma di un acquisto di valore assoluto per la squadra alessandrina, Luca Cavallo, già tre volte sul podio e in una gara a tappe, dura come quella conclusa all'Ossario del Pasubio, il risultato ha il valore di una consacrazione.

Una corsa sempre all'attacco, fino all'ultimo chilometro della Schio - Ossario del Pasubio: Cavallo le ha tentate tutte per vincere l'assoluta e quasi ha realizzato il sogno, attaccando a '-7' dal traguardo, dopo essere stato sostenuto e aiutato dai compagni di team Davarias, Giani, Nastasi, Pettiti e Sasso. Davanti a lui solo Riccardo Lucca, uno dei più quotati, reduce dal successo in una frazione della Ionica Race, con i migliori professionisti italiani.

Cavallo secondo di giornata e nella generale, la squadra al 4° posto, davanti a formazioni molto blasonate, e con la soddisfazione della vittoria nella tappa di Conegliano. Il greco Ioannis Davarias è 4° nella graduatoria dei traguardi volanti, Nicolò Pettiti 7° tra gli Under: meglio di così Overall, guidato da Giani, Baldi e Linda Subbrero, non avrebbe potuto proiettarsi verso la seconda parte della stagione.