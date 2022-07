San Michele: Dacia fuoristrada, il conducente aveva bevuto troppo

ALESSANDRIA - Si allunga la lista degli automobilisti denunciati per guida in stato d’ebbrezza. Ieri mattina (sabato 2 luglio) - alle 5 - si è verificato un incidente stradale autonomo in via Casale a San Michele.

Una Dacia è finita fuori strada per cause ancora in corso d’accertamento. Il conducente è risultato positivo all’alcol test.

Pedone in condizioni serie

Intanto sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto sabato 24 giugno ad Alessandria, in spalto Gamondio, all’altezza del distributore.

Carlo Scialdone, 77 anni, di Alessandria è ancora ricoverato in condizioni serie all’ospedale. Il 77enne è stato investito da una Nissan Qashqai condotta da un 64enne. Soccorso dai medici del 118 era stato trasportato in codice rosse e i medici si erano poi riservati la prognosi.

In entrambi gli incidenti sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale.