Il 5 luglio è la Giornata mondiale del bikini

Ricorre oggi, 5 luglio, la Giornata mondiale del bikini invenzione, del 1946, dovuta allo stilista francese Louis Réard che cambiò per sempre la storia della moda del beachwear: infatti in questa data Réard presentò al mondo il primo costume da bagno a due pezzi che battezzò bikini.

Il nome del capo si deve all’atollo di Bikini nelle Isole Marshall, nel quale negli stessi anni gli Stati Uniti stavano conducendo una serie di esperimenti nucleari: lo stilista era convinto che la nuova moda mare avrebbe causato effetti esplosivi e dirompenti sulla società e sui costumi, al pari di quanto avveniva nell’esotico atollo, e infatti fu considerata fu considerata una vera e propria rivoluzione.

Il lavoro di Louis Réard rifiniva in realtà un modello già creato precedentemente da Jacques Heim, che già due mesi prima aveva presentato il suo Atome: il nome del modello in questo caso alludeva alle dimensioni ridotte dell’indumento, che veniva pubblicizzato appunto come il costume da bagno più piccolo al mondo, al pari di un atomo.

La creazione di Réard di un modello ancora più piccolo non rese facile la ricerca di una modella che lo indossasse, ma infine ingaggiò Micheline Bernardini (sopra in foto), spogliarellista del Casino de Paris: la pubblicità creò molto fermento dividendo l'opinione pubblica tra favorevoli e contrari. In diversi paesi infatti (tra cui l'Italia) fino agli anni '50 fu vietato alle cittadine di indossare il bikini.

Solo dal 1953 quando vennero pubblicate le foto della famosa attrice Brigitte Bardot in bikini su una spiaggia di Cannes, il bikini iniziò a essere sdoganato e a divenire popolare dapprima in Costa Azzurra e poi a livello mondiale. Dalla metà degli anni Sessanta, grazie al cinema e alle riviste che cominciarono a pubblicare foto di famose attrici in bikini, il costume divenne popolare e cominciò a diffondersi in tutti i paesi occidentali. Il bikini anno dopo anno ha continuato a reinventarsi e a trasformarsi, divenendo il capo da spiaggia più indossato fino ai giorni nostri.