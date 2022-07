Molare, doppio principio d’incendio nei boschi

Oggi volontari del Corpo Antincendio Boschivo di Ovada e Molare sono intervenuti con i Vigili del Fuoco di Ovada per due distinti principi di incendio.

Il primo nella frazione San Luca di Molare, il secondo in frazione Battagliosi, sempre nel comune di Molare. Le squadre sono state supportare da 2 autobotti del Coordinamento Territoriale di Protezione civile di Alessandria. Le cause sono in fase di accertamento da parte dei Carabinieri Forestali.