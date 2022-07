"Una Giunta in grado di lavorare per lo sviluppo della città"

La nuova Giunta Abonante è da oggi al lavoro: per il segretario del Partito Democratico, Rapisardo Antinucci, si parla di "donne e uomini, esperienza e innovazione, competenze e capacità. Una giunta in grado di lavorare per dare nuovo sviluppo alla città. Il Pd cittadino esprime la sua grande soddisfazione e il suo convinto e fermo sostegno al sindaco Abonante e alla sua giunta".

Ecco la nuova Giunta Abonante Marica Barrera vice. Tutte le deleghe degli 8 componenti