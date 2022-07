Hawaii - Monferrato… è l’estate dell’amore

ALESSANDRIA – L’estate del mercato del basket? Sì, ma anche l’estate dell’amore… nel basket. Sono tre infatti i giocatori di Bertram e Novipiù che in questo periodo hanno deciso il “grande passo”. E così le Isole Hawaii… New York… e la “nostra” Cereseto sono diventate tre luoghi importanti nella mappa dell’amore di questa estate 2022. Scenari magici, momenti romantici con anello di fidanzamento e proposta di matrimonio in ginocchio. Un classico che conquista ancora oggi.

Promesse e proposte

Partiamo da Niccolò Martinoni, capitano e bandiera della Novipiù, che lo scorso week end ha sposato la sua compagna Carlotta Deambrogio nella chiesetta di Cereseto, paese dove la coppia – che ha due splendide bambine – si è trasferita da qualche tempo. Dopo sette anni di fidanzamento il grande passo con Giacomo Carrera, ex general manager di Casale e attuale club manager della Bertram, in veste di testimone.

Non matrimoni, non ancora almeno, ma proposte solenni per altri due protagonisti del parquet di casa nostra. L’americano Mike Daum, “The Dauminator”, ala forte della Bertram ha chiesto ed ottenuto il sì dalla sua amata Taylor Agost (giocatrice professionista di volley) a Waimanalo Bay, una delle spiagge più belle delle Isole Hawaii (foto sopra).

Stessa scena, ma con lo sfondo del ponte di Brooklyn a New York per Gianmarco Leggio, lungo della Novipiù che, inginocchiato con anello in mano (foto sotto), ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. Leggio in questi giorni è in viaggio negli Usa con Quirino De Laurentiis, ex centro di Tortona e la sua compagna.

A Mike e Gianmarco sono arrivare risposte affermative condite da lacrime di commozione. A queste uniamo i nostri auguri per mille anni di felicità.