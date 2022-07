Marietta, Filip, Ghiozzi: è 'piano B'?

ALESSANDRIA - Tre classe 2002 alla firma del primo contratto da professionista: è da leggere come la prima mossa del 'piano B', quello della versione 2022 del 'progetto giovani', ben diverso da quello del 2018, che un piano sportivo lo aveva? Verrebbe da rispondere con un sì, perché nel giorno in cui se ne va il primo di quelli "liberi di trovare un'altra società", Riccardo Chiarello, ecco due ritorni dai prestiti e un ragazzo del vivaio, che già nell'ultimo campionato è stato aggregato alla prima squadra.

"Se non vendo, sarà un'Alessandria con i giocatori del settore giovanile, altri che rientrano e qualche prestito da A e B, ma sempre under": parole di Luca Di Masi per illustrare l'alternativa alla mancava cessione.

Chiarello è del Cesena La società ha ufficializzato una operazione perfezionata da alcuni giorni

Per Christian Marietta, portiere, salito in C con il Rimini, per Robert Filip mediano che ha segnato 5 reti con la maglia del Derthona, e per Mauro Ghiozzi, centrocampista che ha giocato una manciata di minuti in B contro la Ternana, è una opportunità, che però rischia di essere condizionata proprio dall'assenza di obiettivi sportivi, considerati, fino ad oggi, più che secondari.

E' una strategia per far capire a chi quei ruoli aveva, ed è sotto contratto, che è meglio fare le valigie perché il posto sarà dei giovani? Se sì, tattica debolissima, come lo è tergiversare sulle date dell'inizio della preparazione (dovrebbe essere il 15), come se l'attesa stancasse chi un contratto ce l'ha e può, invece, tranquillamente decidere di attendere sviluppi. Avendo un rapporto in essere con l'Alessandria i 15 (per ora) superstiti devono essere convocati e avere un tecnico per la preparazione. Ed essere pagato.

Un gruppo che tratta avrebbe chiesto di ereditare solo la metà, anche meno, dei contratti in essere. Vendere è complicato, ad avere offerte sono in pochi (Prestia da Catanzaro, Pisseri da Cosenza, Corazza da Cesena) e aver presentato l'Alessandria come una società un vendita, che sta smobilitando, non aiuta le operazioni. Anzi.