L'8 luglio è la Giornata internazionale del Mar Mediterraneo

Ricorre oggi, 8 luglio, la Giornata internazionale del Mar Mediterraneo. Istituita nel 2014, rappresenta un'occasione per aumentare la consapevolezza a livello globale sullo stato di salute del Mare Nostrum e sui pericoli che lo minacciano.

Il Mediterraneo – che letteralmente significa “in mezzo alle terre”- è uno scrigno della biodiversità marina del nostro pianeta perché, pur avendo solo una superficie di circa l’1% di tutti gli oceani, ospita oltre 12mila specie marine, tra il 4 ed 12% della biodiversità marina mondiale.

Una delle mancanze principali che viene attribuita all’Italia, è quella di non rispettare in modo analitico gli obblighi previsti dalla Convenzione di Barcellona, istituita nel 1976, e che consiste nell’attuazione di azioni precauzionali per prevenire, combattere ed eliminare l’inquinamento dell’area del Mar Mediterraneo e per proteggere e valorizzare l’ambiente marino dell’area. La Convenzione inoltre invita le parti a lavorare in maniera congiunta e promuove attività per lo sviluppo sostenibile delle Comunità del Mediterraneo.