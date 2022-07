La morte di Simone e l’affetto affidato ai social

ALESSANDRIA - “Che questa terribile tragedia ci sia di insegnamento che bisogna sempre chiedere aiuto nella vita, soprattutto nei momenti dove tutto sembra voltarci le spalle”. “La notizia che non vorresti mai ricevere, non ci sono parole amico mio, solo tanta tristezza..”. “Ti ricorderò sempre con il sorriso”.

Il mondo dei social è inondato da messaggi di cordoglio, dolore, affetto dopo la notizia della morte di Simone Breggion avvenuta ieri verso sera ad Alessandria.

Il dramma si è consumato in pochissimi minuti. Non si saprà mai perché Simone ha deciso di porre fine alla sua vita, tra i motivi potrebbero essersi problemi economici. È stata la mamma a dare l’allarme e a soccorrerlo per prima.

Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 e poi la Polizia ma per Simone non c’era ormai più nulla da fare.

Resta il dolore, restano i quesiti e una cascata d’affetto di tanti amici e famigliari che stanno affidando i loro pensieri ai social.