Alessandria, si rovescia col carico di paglia

ALESSANDRIA - Un trattore stradale carico di paglia si è rovesciato poco fa in città, alla rotonda all’altezza di via Monteverde e in via Galimberti.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, fortunatamente non si registrano feriti.

Al momento il traffico è rallentato per permettere le operazioni di sgombero.

Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica del fatti.