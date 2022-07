"Abonante, ci sono i soldi per piscina e Palacima"

ALESSANDRIA - "Due milioni e mezzo di euro per piscina comunale e Palacima, e altri 4,2 milioni di euro a disposizione per la Coesione Territoriale: voglio sperare che il centrosinistra non se li lasci scappare, e sappia almeno cogliere i frutti del nostro lavoro per Alessandria”.

Così, in una nota diramata oggi, l'ex sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco si rivolge al suo successore, Giorgio Abonante, in vista del primo consiglio comunale, in programma domani sera.

“Nei giorni scorsi il Governo – sottolinea Cuttica di Revigliasco – ha reso noti i risultati del bando Pnrr Sport e Inclusione, in cui il comune di Alessandria risulta tra gli ammessi alla fase concertativo-negoziale per un finanziamento da 2,5 milioni di euro: 1,8 milioni per la realizzazione della nuova vasca della piscina comunale, e 700 mila euro per l’efficientamento energetico del Palacima. A noi poco importa metterci la medaglia sul petto: piuttosto ci preoccupa il fatto che il concorso per individuare il nuovo dirigente ai lavori pubblici sia stato annullato, e non si conoscano i tempi dell’arrivo di una nuova figura competente in materia. Sottolineo anche che il dirigente in scadenza di contratto, l’architetto Furia, si è dimostrato competente e appassionato, capace di andare spesso ben oltre i suoi doveri contrattuali. Non vorremmo che ora, come già in passato, il centrosinistra ci dormisse sopra, magari per boicottare un progetto targato centrodestra”.

“La Lega – conclude Cuttica di Revigliasco – non intende alzare barricate ideologiche, ma neppure fare sconti o tacere: il centrosinistra non disperda il qualificato patrimonio progettuale che abbiamo saputo avviare negli ultimi cinque anni”.