Pier Guidi scatta in pole alla '6 Ore di Monza'

MONZA - Ci saranno almeno 40 soci della Scuderia Ferrari Alessandria fra poco sulla tribuna dell'Autodromo di Monza, con uno striscione enorme creato proprio per lui. Per Alessandro Pier Guidi, che partirà in pole position alla '6 Ore di Monza', quarta prova del World Endurance Championship, il Mondiale endurance di cui il tortonese è campione in carica, insieme a James Calado.

Con la Ferrari 488 Gte dell'Af Corse Pier Guidi e Calado hanno fatto il miglior tempo, 1'45''270, davanti alla Corvette di Tandy, all'altra Ferrari di Fuoco e alla Porsche di Bruni.

Alle 9.20 pubblico sulla pit lane per le foro con i piloti, e Franco Giuliani e tutti i soci sono già ai cancelli.

Alle 12 il via, in palio punti per conquistare la leadership mondiale.