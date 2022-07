L'11 luglio è la Giornata mondiale della popolazione

Ricorre oggi, 11 luglio, la Giornata mondiale della popolazione.

Questa giornata ha l'obiettivo di aumentare la consapevolezza riguardo a tematiche legate alla demografia come l'importanza del controllo famigliare sulle nascite, la parità tra i sessi, la povertà, la salute durante la maternità e i diritti umani. La ricorrenza fu inaugurata dal consiglio direttivo del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) nel 1989. L'idea di creare la celebrazione fu ispirata dall'interessamento pubblico sollevato dalla "giornata dei 5 miliardi" caduta nel giorno 11 luglio 1987, data in cui approssimativamente la popolazione mondiale raggiunse la quota di 5 miliardi.

Nel 2011, il mondo ha raggiunto una popolazione di 7 miliardi. Quest'anno, il numero raggiungerà gli 8 miliardi. In un mondo ideale, 8 miliardi di persone significano 8 miliardi di opportunità per società più sane e dotate di diritti e scelte. Ma il campo di gioco non è e non è mai stato uniforme. Sulla base di genere, etnia, classe, religione, orientamento sessuale, disabilità e origine, tra gli altri fattori, troppi sono ancora esposti a discriminazioni, molestie e violenze. Investire in capitale umano e fisico è l'unica via per costruire società inclusive e produttive che sostengano i diritti umani di tutti.