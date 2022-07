"2022, la fuga". Gli Ultras sui muri del Moccagatta

ALESSANDRIA - Due date, e due parole: "2021: Festa 2022: Fuga".

E' una delle scritte comparse sui muri esterni del Moccagatta, in via Bellini. La firma è quella degli Ultras Grigi, il destinatario è il presidente Luca Di Masi.

Dopo quasi 70 giorni dalla notte della retrocessione, e senza alcuna certezza sul futuro (nessuna data ufficiale per il raduno, nessun obiettivo sportivo) la Nord manifesta rabbia e preoccupazione. A che punto sono le eventuali trattative ("se davvero ci sono", come sottolinea parte della tifoseria)? Perché anche per chi dovesse subentrare i tempi si accorciano: tra lunedì a martedì tutte le squadre di C saranno al lavoro, con rose ancora in costruzione, ma già con punti fermi a poco più di un mese dall'inizio del campionato.

Alessandria, invece, dà la sensazione, a oggi, di essere un corpo estraneo alla C (a parte la regolare iscrizione e l'indice di liquidità).