Nuova Giunta: ecco i nomi dei cinque assessori di Rapetti

ACQUI TERME - Nella giornata di ieri il sindaco Danilo Rapetti ha reso noti i nomi dei cinque componenti della nuova Giunta. Saranno Michele Gallizzi, Alessandro Lelli, Mario Pasqualino, Rossana Benazzo e Soumya Sellam coloro a cui verrà affidato il compito di dirigere i vari assessorati. Per le deleghe, però, è ancora presto, perché il sindaco ha fatto sapere che le assegnazioni saranno ufficializzate solo domenica sera, in occasione del primo Consiglio Comunale della nuova "era Rapetti".

Domani in edicola su 'Il Piccolo' l'articolo completo con la presentazione dei cinque assessori e le dichiarazioni del primo cittadino.