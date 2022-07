Dandy Bestia racconta gli Skiantos alla Ristorazione Sociale

LA SERATA - Sabato 16 luglio, giornata conclusiva del festival Clorofilla, sarà dedicato alle ispirazioni e alle contaminazioni delle tendenze contemporanee, vive grazie all’innovazione di un passato che non è mai stato così avanti.

Alla Ristorazione Sociale (viale Milite Ignoto 1/A) di Alessandria, dalle 18, Clorofilla Retro Party si immerge nell’evoluzione del mondo vintage e la converge nel linguaggio della nuova generazione. Si potrà andare alla scoperta del collezionismo attraverso il Vinile Alessandria – Fiera del disco e visitare gli stand sostenibili del brand Miucciami tutta e Second Life, riservati all’abbigliamento retrò. Ci sarà spazio anche per i più piccoli con le letture curate dalla libreria Andando e Stando.

Il vero evento clou della manifestazione si svolgerà nel parco estivo della Ristorazione Sociale con il dj set della crew alessandrina Natty Roots in apertura dello spettacolo ‘Dandy Bestia canta, suona e racconta gli Skiantos', previsto per le ore 21.30. Fabio Testoni alias Dandy Bestia è chitarrista, fondatore e mente creativa, assieme a Freak Antony, della famosa rock band bolognese degli anni Settanta, allora molto legata al Movimento del ’77. Per l’occasione la Ristorazione Sociale sarà aperta per cena con un menù alla carta esclusivamente su prenotazione fino ad esaurimento posti.

Al concerto, ingresso gratuito con consumazione obbligatoria. Info e prenotazioni: cell. 339 1040114.