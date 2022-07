Il saluto al don, aspettando la Notte Bianca

ALESSANDRIA - Non c'è soluzione di continuità per gli eventi del quartiere Cristo. Dove, domani, sarà festa anche un addio. O meglio, le celebrazioni per il trasferimento di don Claudio Moschini dalla parrocchia di San Giovanni Evangelista di corso Acqui a Tassarolo, quelli del rione se lo sarebbero evitato. Però... neanche un congedo può passare in sordina.

E allora, dalle 17 di domani, domenica, sul sagrato sarà festa con la banda di Cassine, e la musica verrà intervallata dalle parole dei parrocchiani, dell'Associazione commercianti e di tutti quelli che vorranno salutare un parroco che qui ha operato proficuamente per 27 anni.

Don Claudio

Da lunedì sarà rimpiazzato da don Giuseppe Bodrati che, a settembre, lascerà il posto al "nuovo titolare", ovvero don Vittorio Gatti.

Gli altri appuntamenti

Mercoledì 20 luglio, altro appuntamento, stavolta al Centro d'incontro di via San Giovanni Evangelista. L'associazione Attività e Commercio del Quartiere Cristo celebra le proprie attività con una una cena (tutto esaurito) e, dalle 21.30, con il galà danzante con l'orchestra di Matteo Tarantino (ingresso libero).

E sabato prossimo, ben 53 eventi caratterizzeranno la "Notte bianca", lungo appuntamento incentrato su musica, spettacolo, solidarietà, commercio.