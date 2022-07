Il santo di oggi, 16 luglio, è Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

Il Monte Carmelo si trova in Palestina. Lì ha la casa il profeta Elia con i suoi discepoli e proprio in questo luogo viene viene vista una nube carica di pioggia che sarà rimedio alla siccità. Tale visione rappresenta la Vergine che salva i credenti con Gesù. Nel XII secolo alcuni eremiti si riuniscono sul monte per pregare e nel 1226 i monaci vengono cacciati via dai saraceni. Troveranno rifugio in occidente e fonderanno vari monasteri carmelitani, diffondendo così il culto per la Madonna del Carmelo. La festa, nel 1726 viene estesa a tutta la Chiesa da Benedetto XIII.

