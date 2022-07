Zivian conquista l'Austria e prenota il bis

WEISZ - Testa a testa fino all'ultimo chilometro, con Wagner padrone di casa e avversario diretto nella corsa al titolo europeo di rally storici.

Ma al Rally di Weiz a trionfare è il valenzano Andrea Zivian, che torna alla vittoria e mette una seria ipoteca sul bis continentale.

Una impresa, la più difficile, ma anche la più bella, duello spettacolare in ogni prova, dal primo all'ultimo chilometro: per 'Zippo' un colpo fondamentale per avvicinare il secondo alloro consecutivo nel Fia European Historic Rally Championship, con tre vittorie e un secondo posto nelle cinque gare disputate fino ad ora. "Non è ancora il momento di festeggiare e la strada sarà più lunga e difficile dell’anno scorso – sottolinea Zivian - ma certo il risultato di Weiz è un bel mattone nella costruzione della vittoria finale”.

In questa gara Andrea aveva già conquistato il primo posto nel 2021. "Un rally molto diverso: l'anno scorso Wagner era stato costretto al ritiro, questa volta la corsa è stata molto più tirata. Abbiamo vinto quasi tutte le prove, ma senza distacchi abissali, anche se abbiamo abbassato il miglior tempo di un anno fa, di quasi dieci secondi per ogni speciale".

Elogi a tutto il team per come ha lavorato sulla macchina. "La mia Audiquattro è stata perfetta, risolti tutti i problemi che mi avevano rallentato nelle ultime die gare. Anche in Austria non è andato tutto liscio, perché ho forato due volte e ho centrato un paletto, ma la vettura mi ha permesso di realizzare un grande risultato".

Ora pausa fino a fine agosto, quando si correrà in Spagna, mentre a settembre è in calendario il Rally dell'Elba, che può essere la gara decisiva per vincere l'Europeo.