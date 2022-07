Addio a Francesco Rizzo, un anno nei Grigi

COSENZA - Una sola stagione in B, 1961 - 62, il debutto con la maglia dei Grigi proprio contro il suo Cosenza, che aveva contributo, l'anno prima, a portare tra i cadetti.

Il calcio piange Francesco (Franco per tutti) Rizzo, interno sinistro di centrocampo, che si è spento all'età di 79 anni, dopo malattia. Cresciuto nel vivaio cosentino, debutta con i lupi nel 1960 - 61, determinante per il salto dalla C alla B. Poi Alessandria, 26 presenze e 6 gol. Passa al Cagliari, nella squadra della prima storica serie A e, anche, un terzo posto nel campionato nordamericano, nel 1967, organizzato dalla United Soccer Association, a cui i sardi parteciparono con i colori dei Chicago Mustangs.

Poi Fiorentina, vincendo lo scudetto 1968 - 69, Bologna, Catanzaro, Cesena e Genoa, con cui chiude la carriera, a 36 anni. Rizzo è stato il primo calciatore calabrese a indossare la maglia azzurra, convocato da Edmondo Fabbri per il Mondiale 1966, concluso, però, senza mai scendere in campo.