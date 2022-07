Fra Tortona e Pordenone nasce "Identità condivisa"

PORDENONE - La sensibilità per il territorio e per i messaggi positivi dello sport, la volontà di intraprendere un percorso di crescita condiviso e lo sviluppo di iniziative comuni sono alla base del progetto ‘Identità Condivisa’, firmato e presentato da Bertram Derthona e ASD Torre Basket venerdì scorso al Palace Hotel Moderno di Pordenone.

La partnership tra le due società è nata lo scorso anno con il prestito ai 'Leoni' di Gloris Tambwe (atleta classe 2005), che è stato aggregato alla Serie A nel finale della stagione e ha disputato i campionati eccellenza Under 19 e Under 17 con la canotta dei 'Leoni' e la C Silver con l’Olympia Voghera. Nel corso dei mesi successivi i due club hanno lavorato congiuntamente allo sviluppo di un progetto di crescita a 360 gradi, dalla componente tecnica, a quella sociale, alla formazione e al confronto tra le persone che quotidianamente vi lavorano. La conferenza stampa di presentazione di venerdì 15 luglio ha illustrato lo sviluppo del progetto comune ed è stata aperta dal graditissimo intervento di Emanuele Loperfido, vicesindaco di Pordenone, che ha espresso il beneplacito dell’amministrazione comunale e la soddisfazione di avere il Derthona Basket al fianco di una importante realtà cittadina come il Torre Basket.

“Fin da subito è nato un bellissimo feeling con il presidente e con la società Torre Basket - ha detto Ferencz Bartocci - porto i saluti della nostra società, dalla proprietà con in testa il patron Beniamino Gavio, del presidente Marco Picchi e di Andrea Ablatico, direttore sportivo del settore giovanile. Il Derthona Basket è una realtà che sta avendo, negli anni, un ruolo sempre maggiore di riferimento per l’attività del territorio oltre che per lo sport (a metà agosto è previsto il raduno della prima squadra che prenderà parte per il secondo anno consecutivo al campionato di Serie A) anche per il sociale. Se da un lato abbiamo investito molto sulla squadra, grazie alla nostra proprietà possiamo dire di fare altrettanto sulle persone e sui giovani che quotidianamente lavorano per i colori bianconeri. Siamo rimasti tutti colpiti dal progetto denominato Futuro Insieme Pallacanestro Pordenone (FIPP) tra le società di Pordenone (Villanova, Rorai, Torre, Sistema Rosa e Nuovo Basket 2000), a testimonianza della passione per la pallacanestro presente in città che va oltre i campanilismi. Noi lavoriamo per la crescita dei ragazzi, sensibilizziamo sull’importanza dei social e sull’attenzione da porre nei post. Partecipiamo ed organizziamo iniziative contro il cyberbullismo e mettiamo a disposizione le nostre professionalità per momenti di confronto. Con le scuole abbiamo avviato il progetto ‘PiantiAMO il futuro’, nato ai tempi del Covid-19 e radicato con varie iniziative che puntano al rispetto dell’ambiente. Recentemente è stato presentato un progetto di sensibilizzazione sui consumi di CO2, che alimenteremo con campagne social. L’obiettivo della partnership con Torre Basket è fare incontrare le persone che lavorano al fine di condividere le esperienze con l’obiettivo di crescere e migliorare. Vogliamo che i partner del territorio e non solo siano coinvolti in tutta la nostra attività”.