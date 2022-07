Molinari: “Governo? No a M5S e a provocazioni Pd”

"La Lega conferma che non è disponibile ad andare avanti in questa esperienza di governo con i 5 Stelle perché, come affermato dal premier Draghi, con il loro atteggiamento hanno mancato di responsabilità e hanno rotto quel vincolo che ha creato il governo di unità nazionale": il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, così interviene sulla crisi di Governo in atto.

"Servono risposte celeri al Paese - prosegue - sui temi economici e sociali e quindi non vogliamo neanche le provocazioni del Pd o politiche fallimentari come quelle dei ministri Lamorgese e Speranza".