Vigili del Fuoco di Alessandria a La Spezia contro gli incendi

ALESSANDRIA - Questa notte una squadra di Vigili del Fuoco di Alessandria composta da 9 persone e da 6 mezzi è partita in supporto al personale dei Vigili del Fuoco di La Spezia per fronteggiare gli incendi di vegetazione.

La squadra fa parte del dispositivo di Cmr (colonna mobile regionale), struttura del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, che 24 ore su 24 garantisce personale e mezzi per fronteggiare sul territorio Nazionale e non in base alle necessità ogni tipo di emergenza nei compiti istituzionali del Corpo.