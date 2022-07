Azione, Cuccaru e Breglia coordinatori a Novi e Tortona

Dopo l’importante risultato elettorale ottenuto nel capoluogo, Azione punta ad espandersi e fare crescere la propria compagine nei territori della provincia di Alessandria.

Nei prossimi giorni verranno ufficializzate le nomine di Costanzo Cuccuru, già assessore del Comune di Novi Ligure, e Raffaele Breglia, già assessore in Provincia, rispettivamente alla carica di responsabile cittadino di Novi Ligure e Tortona.



Non solo: sono previsti ulteriori ingressi negli altri centri zona del territorio (Casale, Ovada, Valenza, Acqui), oltrechè in Alessandria stessa.



"Rileviamo un notevole entusiasmo e un crescente interesse verso il nostro partito", sottolineano il vicesegretario regionale Giovanni Barosini e il segretario provinciale Massimo Arlenghi, oltre al responsabile cittadino di Alessandria Marco Travaino, che formalizzeranno tali ingressi.

Nei prossimi giorni è prevista una riunione per fare il punto sulla situazione politica locale e nazionale, delineando le imminenti iniziative del partito di Carlo Calenda.