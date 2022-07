Corazza, l'accordo con il Cesena sempre più vicino

ALESSANDRIA - La strada è sempre la stessa, da Alessandria a Cesena. L'hanno già percorsa Riccardo Chiarello e Giuseppe Prestia, nelle prossime ore toccherà a Simone Corazza.

La trattativa, avviata da almeno un paio di settimane, è ripresa con decisione ed è ormai ai dettagli: c'è l'intesa per un biennale, con opzione sul terzo, per un giocatore fortemente voluto da Mimmo Toscano l'allenatore che, con lui, ha vinto due campionati, a Novara e Reggio Calabria.

Un segnale della firma imminente è, anche, la data delle visite mediche: la società romagnola le ha prenotate per lunedì e, di prassi (è successo per tutti i giocatori finora acquistati), precedono l'ufficialità e la presentazione.

Con i bianconeri Corazza ritroverà due compagni con cui ha vinto ad Alessandria, ma anche altri con lui alla Reggina.

Dopo l'inizio della nuova avventura Prestia ha salutato Alessandria e i tifosi con un messaggio sui social, ripercorrendo i quattro anni in grigio. "Il 21 luglio 2018 inizia il mio percorso con l'Alessandria. C'era un progetto ambizioso, mi ero promesso di riuscire, in quegli anni, a raggiungerlo. Nel 2021 ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a realizzare il nostro sogno. E' stato per me un onore indossare i vostri colori e una soddisfazione essere il vostro capitano. Il 21 luglio 2022 è incominciata una nuova avventura, una nuova sfida, e cercherò di dare il massimo, come sempre. Un grande saluto ad Alessandria. E grazie"