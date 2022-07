Il santo di oggi, 24 luglio, è san Fantino il vecchio.

San Fantino, detto il "vecchio" per distinguerlo dall'altro San Fantino di Taureana, nacque nel 294 ed è considerato il santo più antico della Calabria. Era un guardiano di cavalli e per questo motivo viene chiamato anche "il cavallaro". Era un cristiano dedito alla carità e questo gli provocò non pochi problemi con il suo padrone: di notte, infatti, utilizzava i cavalli di quest'ultimo per triturare il grano dei contadini poveri.

Aneddoti

Per sfuggire all'ira del suo padrone, Balsamio, riesce a separare le acque del fiume Petrace e ad attraversarlo senza bagnarsi: Balsamio, assistendo a questo prodigio, finisce per convertirsi al cristianesimo.

La morte

Muore in fama di santità nel 336 ed è sepolto nella villa di Balsamio. E' il santo patrono della città di Taureana di Palmi che lo festeggia il 24 luglio di ogni anno.