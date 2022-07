«In reparto temperature altissime: a rischio noi e i pazienti»

ALESSANDRIA - «Nelle sale operatorie e nelle terapie intensive al momento ci sono 29 gradi». A raccontare la difficile situazione in cui versano diversi reparti dell’ospedale Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria è un operatore sanitario che vuole mantenere il più assoluto riserbo sulla sua identità e sulle sue mansioni all’interno del nosocomio: «Il rischio ritorsioni è concreto».

«La situazione nella quale siamo - spiega - espone i pazienti a molti rischi: dalla febbre alle infezioni. Ma non solo loro: anche noi operatori siamo in forte difficoltà. Ci sono colleghi che devono vestire diversi dispositivi contemporaneamente, che è come avere un pile addosso nel cuore dell'estate. Alcuni giorni fa, io stesso, ho avuto le vertigini e la nausea proprio mentre mi trovavo in sala operatoria».

Il racconto, poi, prosegue citando la nota che l’Aso ha rilasciato venerdì pomeriggio proprio sull’emergenza caldo: «L’Azienda ha messo i pinguini in alcuni reparti, è vero, ma è un’operazione palliativa che nulla risolve. Questa mattina, poco dopo le sette, la temperatura interna era vicino ai 30 gradi. Sono stato malissimo e come me anche altri operatori».

Causa del problema - prosegue - sarebbe la struttura troppo vecchia «che trattiene il calore e che non isola» e l’impianto di raffreddamento che «è vecchio» e che «non è più adeguato alle attuali condizioni climatiche». Infine l’appello ai colleghi e all’amministrazione dell’ospedale: «Non possiamo far passare questa situazione come se nulla fosse: ne va della qualità del nostro lavoro e della qualità del servizio che riusciamo a garantire ai nostri pazienti. Certo, la situazione è anomala, ma non può essere una giustificazione per non affrontare seriamente il problema».