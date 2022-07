"Tifosi, uniamoci tutti. Per i Grigi"

ALESSANDRIA - "Quello che sta accadendo, in queste settimane, a questa sfortunata e gloriosa società nella sua storia ultracentenaria non è mai successo". Lo pensa la tifoseria, lo ribadiscono i Supporters 99, che parlano di "sfregio, umiliazione, violenza". E per la loro analisi scelgono un titolo 'cinematografico': "2022, Fuga da Lisondria".

"Una squadra iscritta alla Lega Pro solo per convenienza e non per affetto. Allestita con giovanissimi, inesperti e inadatti alla categoria (e, a oggi, solo 7, ndr), ancora senza un programma di allenamento e senza sapere cosa fare. Staff tecnico di fatto esautorato e liberi tutti i calciatori della stagione precedente".

Per i Supporters, però, si sta assistendo "al risveglio di una parte del tifo, che fino ad ora non aveva preso posizione, a dimostrazione che i gruppi della Nord non erano pazzi disfattisti. E' il momento di unirsi tutti, perché far finire questo incubo".

Intanto ancora nessuna risposta alla rchiesta di incontro formulata dal Centro Coordinamento Grigi Club: il presidente non sarebbe, in questo momento, in città o, comunque, in zona.

"Presidente, incontri i tifosi" La richiesta del Centro Coordinamento Grigi Club a Luca Di Masi. "Un caso come il nostro non esiste nella storia del calcio"

C'è chi, come Franco Repetto, propone l'azionariato popolare, e chi, come Emanuele Bellingeri, presidente di Museo Grigio, riprende l'appello di Fabio Bussa, a imprenditori, istituzioni ed ex Grigi, e cerca di darsi una spiegazione alla situazione surreale. "L'unica risposta è che si sta per chiudere. Noi siamo pronti a fare la nostra parte. Ora, però, firmate per favore".