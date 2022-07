Addio a Enzo Gualtieri, il macellaio

CASTELLAZZO BORMIDA - "Una persona splendida, sempre gentile. Ci mancherà".

Molti i messaggi di cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Vincenzo Gualtieri, 'Enzo' per tutti, macellaio e titolare del negozio nella centrale via Roma.

Ancora sabato era al suo posto, al banco "sorridente e disponibile. Quattro chiacchiere e un sorriso per tutti". Qualche ora dopo il malore che gli è stato fatale. Aveva 58 anni. Dalla comunità castellazzese la vicinanza affettuosa alla famiglia.